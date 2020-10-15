Dünkü Sayısal Loto Sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2020 Milli Piyango İdaresi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

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Dünkü Sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2020 İdaresi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ekranı!

Her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla bünyesindeki MP TV canlı yayınında çekilişi yapılan ve şans oyunu severler tarafından heyecanla beklenen MPİ 14 Ekim sonuçları bugün son dakika olarak duyuruldu. MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran ve şanslı numaralarla bilet kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen şans oyunu severler MPİ 14 Ekim ? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. (MPİ) ile ve ekranı detaylarını burada bulabilir, kazandıran numaralarla kazanıp kazanmadığınızı sorgulayabilirsiniz. İşte son dakika MPİ sonuçları…

Giriş Tarihi: 15.10.2020 07:08 Son Güncelleme: 15.10.2020 07:09 ABONE OL
Sayısal Loto Sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi 14 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ile Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri aracılığıyla MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ sonuçları, bugün (14 Ekim 2020 Çarşamba) açıklanacak. MP TV ve Youtube kanalı üzerinden bugün yapılacak olan canlı çekilişte şanslı numaraları doğru tahmin ederek hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler MPİ 14 Ekim ? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. MPİ 14 Ekim ve ekranını burada bulabilir, kazandıran numaralarla sorgulaması yapabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA)

(MPİ) ile 14 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını detayları şöyle;

Sayısal Loto Sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi 14 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Ekim Sayısal Loto sonuçları: 28 - 14 - 62 - 84 - 74 - 26 + 21 (Joker)

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sayısal Loto Sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi 14 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Sayısal Loto Sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi 14 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Dünkü Sayısal Loto Sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2020 Milli Piyango İdaresi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!
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