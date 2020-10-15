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Son dakika: 'da çıplak adam alarmı! Esnaf: Dünyaya rezil olduk

'nın Muratpaşa ilçesinde banklarda çıplak yatan ve anormal hareketler sergileyen bir şahıs, esnafı tedirgin etti. Son dakika haberine göre ihbar üzerine şahsın bulunduğu yere gelen ekipler, çıplak adama maske takıp üzerine kıyafet giydirdi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, polis tarafından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait bir tesise yerleştirildi. Gazetecilere konuşan esnaf Özen Bıçakçılar, yaptığı açıklamada "Kendi elimizle dünyaya rezil olduk. Şehrin merkezinde böyle bir rezillik yaşanıyor" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 15:07 Son Güncelleme: 15.10.2020 15:31 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da çıplak adam alarmı! Esnaf: Dünyaya rezil olduk

Son dakika: 'nın Muratpaşa ilçesinde son günlerde çıplak dolaşan ve bu halde banklarda yatan şahıs vatandaşların tepkisini çekti.

Son dakika: Antalya'da çıplak adam alarmı! Esnaf: Dünyaya rezil olduk

Tarihi Demirciler Çarşısını 5 gündür mesken edinen ve çevreye rahatsızlık veren çıplak 35- 40 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen kişi hakkında, çarşı esnafı polis, zabıta ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Son dakika: Antalya'da çıplak adam alarmı! Esnaf: Dünyaya rezil olduk

Adrese gelen polis, kimliği belirsiz kişinin yüzüne maske takarken, vatandaşlar ise tişört giydirdi. Kimliği belirsiz kişiyi ekipler, barınması için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait bir tesise yerleştirildi.

Son dakika: Antalya'da çıplak adam alarmı! Esnaf: Dünyaya rezil olduk

Tarihi çarşı esnafından Özen Bıçakçılar, yaklaşık 5 gündür çalmadıkları kapı kalmadığını, sadece polisin konuyla ilgilendiğini söyledi. Bıçakçılar, "Erkek şahıs çıplak bir şekilde burada geziyor. Üzerini ve çevreyi kirletiyor.

Son dakika: Antalya'da çıplak adam alarmı! Esnaf: Dünyaya rezil olduk

Tuvaletini yapıyor ve üzerinde yatıyor. Daha sonra buradan geçen yerli ve yabancı kişiler fotoğrafını çekiyor. Kendi elimizle dünyaya rezil olduk. Şehrin merkezinde böyle bir rezillik yaşanıyor. Kimse elini taşın altına sokmuyor" dedi.

Son dakika: Antalya'da çıplak adam alarmı! Esnaf: Dünyaya rezil olduk

Bıçakçılar, 5 gün sonunda bu kişinin misafirhaneye yerleştirildiğini söyledi.

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Son dakika: Antalya'da çıplak adam alarmı! Esnaf: Dünyaya rezil olduk
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