Son dakika: Eşi evi terk edince katliam yapmıştı... O caniye ceza yağdı!

BEKÂR OLDUĞUNU SÖYLEYEREK İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KADINI EVE GETİRDİ

Daha önce eve birçok kez hayat kadını getiren Ramazan Akpınar'ın cinayetten bir ay önce de internetten tanıştığı kadını 'Bekârım' diye kandırarak eşiyle birlikte yaşadığı eve getirdiği, duruma itiraz eden kadınların habersiz cinsel içerikli görüntülerini çekip bazı kişilere gönderdiği ortaya çıktı.

Ramazan Akpınar'ın Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 3 kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Eşinin çocuklarını kendisine göstermediği için böyle bir olay işlediğini iddia eden Akpınar'a mahkeme, 3 kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.