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Son dakika: Eşi evi terk edince katliam yapmıştı... O caniye ceza yağdı!

Kahramanmaraş’ta 2 yıl önce meydana gelen katliam olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Boşanmak isteyen eşiyle birlikte eşinin anne- babasını öldüren Ramazan Akpınar’a 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Katil Akpınar'ın hakkında ortaya çıkan bilgiler ise herkesi dehşete düşürmüştü. Akpınar'ın daha önce eve birçok kez hayat kadını getirdiği ve cinayetten bir ay önce de internetten tanıştığı kadını ‘Bekârım’ diye kandırarak eşiyle birlikte yaşadığı eve getirdiği, duruma itiraz eden kadınların habersiz cinsel içerikli görüntülerini çekip bazı kişilere gönderdiği belirlenmişti.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 15.10.2020 14:31 Son Güncelleme: 15.10.2020 14:42 ABONE OL
Son dakika: Eşi evi terk edince katliam yapmıştı... O caniye ceza yağdı!

Kahramanmaraş'ta iki yıl önce babasının evine giden ve boşanma davası açan eşi Sibel Akpınar'ı (24) kayınvalidesi Pakize Çiftçi (56) ve kayınpederi Ali Çiftçi'yi (58) 3 çocuğunun gözleri önünde pompalı tüfekle öldüren Ramazan Akpınar (27), 'kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika: Eşi evi terk edince katliam yapmıştı... O caniye ceza yağdı!

Kendisini aldatan ve sevgilisine dini nikâh kıydığını öğrenen eşinden boşanmak isteyen Sibel Akpınar 2, 7 ve 1 yaşındaki 3 çocuğunu alarak babasının evine gitti.

Son dakika: Eşi evi terk edince katliam yapmıştı... O caniye ceza yağdı!

Eşinin kendisini terk etmesini sindiremeyen Ramazan Akpınar 11 Kasım 2018 günü sabahın erken saatlerinde, kayınpederinin evine gitti. Önce kapıyı açan kayınpederini öldüren Ramazan Akpınar, ardından kayınvalidesi ve eşini kendi çocuklarının önünde öldürdü.

Son dakika: Eşi evi terk edince katliam yapmıştı... O caniye ceza yağdı!

15 SUÇTAN SABIKASI ÇIKTI

Küçük yaştaki çocuğa tecavüz, eşe kötü muamele, hakaret, tehdit, intihara teşebbüs, konut dokunulmazlığının ihlali gibi 15 ayrı suçtan kaydı bulunan katilin pompalı tüfeği 1 hafta önce internetten 850 liraya satın aldığı öğrenildi. Akpınar, olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Son dakika: Eşi evi terk edince katliam yapmıştı... O caniye ceza yağdı!

BEKÂR OLDUĞUNU SÖYLEYEREK İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KADINI EVE GETİRDİ

Daha önce eve birçok kez hayat kadını getiren Ramazan Akpınar'ın cinayetten bir ay önce de internetten tanıştığı kadını 'Bekârım' diye kandırarak eşiyle birlikte yaşadığı eve getirdiği, duruma itiraz eden kadınların habersiz cinsel içerikli görüntülerini çekip bazı kişilere gönderdiği ortaya çıktı.

Ramazan Akpınar'ın Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 3 kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Eşinin çocuklarını kendisine göstermediği için böyle bir olay işlediğini iddia eden Akpınar'a mahkeme, 3 kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

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Son dakika: Eşi evi terk edince katliam yapmıştı... O caniye ceza yağdı!
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