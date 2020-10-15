Son dakika haberi: 'Beni kurtarın' diyen Mahide Ünal öldürüldü! Aynı silahla intihar etti...

Düzce'de, Kemal Anıl Şenol (41),kendi evinde, kız arkadaşı Mahide Güneş Ünal'ı (25) tabancayla vurdu. Şenol daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Şenol ise kaldırıldığı hastanede öldü. Ünal'ın ölmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bir evde zorla tutulduğunu belirterek yardım istediği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polislerin hareket ettiği ancak bu sırada Mahide Güneş Ünal'ın öldürüldüğü öğrenildi

Düzce'de, kız arkadaşını tabancayla öldürerek kendisini de yaralayan saldırgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Kemal Anıl Şenol (41),Bahçeşehir Çamlıevler Mahallesi 7. Sokak'taki bir binadaki kaldığı evde, kız arkadaşı Mahide Güneş Ünal'ı (25) tabancayla vurdu. Şenol daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini aradı.