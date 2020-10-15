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haberi: 'Beni kurtarın' diyen öldürüldü! Aynı silahla intihar etti...

'den gelen haberine göre isimli adam kız arkadaşı Mahide Güneş Ünal'ı tabancayla vurarak öldürdü. 25 yaşındaki talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan daha sonra da aynı silahla intihar etti. 25 yaşındaki 'ın ölmeden önce 112 Acil'i arayarak sevgilisinin evinde zorla tutulduğunu söylediği, yardım istediği belirtildi. Polislerin olay yerine gelmesine dakikalar kala talihsiz kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:11 Son Güncelleme: 15.10.2020 09:23 ABONE OL
Son dakika haberi: 'Beni kurtarın' diyen Mahide Ünal öldürüldü! Aynı silahla intihar etti...
"Beni kurtarın" diyerek 112'yi arayan 25 yaşındaki Mahide, sevgilisi tarafından öldürüldü. Anadolu Ajansı'nın da aktardığı son dakika bilgisine göre olay Düzce'nin Bahçeşehir Çamlıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Önce kız arkadaşını öldüren Kemal Anıl Şenol, daha sonra intihar etti. Mahide Ünal evde ölürken, Kemal Şenol da hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Düzce'de, Kemal Anıl Şenol (41),kendi evinde, kız arkadaşı Mahide Güneş Ünal'ı (25) tabancayla vurdu. Şenol daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Şenol ise kaldırıldığı hastanede öldü. Ünal'ın ölmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bir evde zorla tutulduğunu belirterek yardım istediği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polislerin hareket ettiği ancak bu sırada Mahide Güneş Ünal'ın öldürüldüğü öğrenildi

Düzce'de, kız arkadaşını tabancayla öldürerek kendisini de yaralayan saldırgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Kemal Anıl Şenol (41),Bahçeşehir Çamlıevler Mahallesi 7. Sokak'taki bir binadaki kaldığı evde, kız arkadaşı Mahide Güneş Ünal'ı (25) tabancayla vurdu. Şenol daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri polisin yardımıyla eve girdi. Ekipler, yerdeki Şenol ve Ünal'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, Şenol'u Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Ünal'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Şenol, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ünal'ın ölmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bir evde zorla tutulduğunu belirterek yardım istediği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polislerin hareket ettiği ancak bu sırada Mahide Güneş Ünal'ın öldürüldüğü öğrenildi.

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Son dakika haberi: 'Beni kurtarın' diyen Mahide Ünal öldürüldü! Aynı silahla intihar etti...
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