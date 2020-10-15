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Haberi: 'da öz oğullarını canice öldürüp ormana atmışlardı! Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı!

Haberi… ’da öz oğullarını başına levye ile vurduktan sonra bıçaklayıp ardından da iple boğarak cesedini yol kenarına bırakan baba ile anne ’in mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Kestel ilçesi Gürsu yolunda bulunan ormanlık alanda 14 Mart günü bir erkeğe ait, hayvanlar tarafından parçalanmış ve sol kolu yenilmiş halde ceset bulundu. Cesedin evli ve bir çocuk babası Şenol Rençber’e ait oldu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda ise cinayeti işleyenlerin baba Telat Rençber ile anne Ayşe Rençber olduğu ortaya çıktı. Bugün ise anne ve babanın yargılanmasına başlandı. Mahkemede yapılan savunmalar ise kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 12:37 Son Güncelleme: 15.10.2020 12:56 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bursa'da öz oğullarını canice öldürüp ormana atmışlardı! Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı!

'da öz oğullarını öldüren anne ve babanın duruşması başladı. Mahkemede kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. Bursa Kestel ilçsei Gürsu yolunda bulunan ormanlık alanda, 14 Mart'ta, bir erkeğe ait ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanlar tarafından parçalanmış ve sol kolu yenilmiş haldeki cesedin evli ve 1 çocuk babası olan Şenol Rençber'e (34) ait olduğu belirlendi.

JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMA İLE ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekipleri Şenol Rençber, babası ve annesi 'in (54) telefon kayıtlarını ve Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) aracın gittiği yerleri inceledi. Yapılan çalışmada aracın olay günü Şenol Rençber'in ölü bulunduğu yoldan geçtiği ve Telat Rençber'in evi ile olay yeri arasında belli saat aralıklarıyla gidip geldiği saptandı. Rençber ailesinin telefonlarının BAZ istasyonu sinyalleri tespitinde olay günü yan yana hareket ettikleri de belirlendi. Ayrıca ekipler, saat 16.07'den sonra üç telefonun da kapatıldığı bilgisine ulaştı.

Ulaşılan bilgiler üzerine, 16 Mart'ta Telat Rençber ile eşi Ayşe Rençber, oğulları Şenol'u öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Telat Rençber, jandarmadaki sorgusunda oğlunu öldürdüğünü ve eşinin de yanında olduğunu itiraf etti. Rençber çifti, 17 Mart'ta 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan oğullarını öldüren anne ve babanın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son Dakika Haberi: Bursa'da öz oğullarını canice öldürüp ormana atmışlardı! Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı!

OĞLUNU, BAŞKALARINA ZARAR VERMEMESİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Cumhuriyet savcısı tarafından olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, olay günü 'in oğlunun başına levye ile 2 kere vurduğu, oğlu bayıldıktan sonra eve giderek, bıçak aldığı, bıçağı oğlunun göğsüne sapladığı, oğlunun can çekiştiğini görünce bir ipi oğlunun boğazına dolayarak boğduğu, daha sonra oğlunu yol kenarına bıraktığı ve oğlunun cep telefonu ile kimliğini alarak olay yerinden aracıyla uzaklaştığı belirtildi. Ayrıca iddianamede, Telat Rençber'in oğlunu öldürdüğü için pişman olduğu fakat oğlunun başkalarına zarar vermemesi için olayı gerçekleştirdiği sözleri yer aldı.

Son Dakika Haberi: Bursa'da öz oğullarını canice öldürüp ormana atmışlardı! Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı!

YARGILANMALARINA BAŞLANDI

15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan ve 'in yargılanmalarına başlandı. Duruşmaya Ayşe Rençber, tutuklu bulunduğu Yenişehir Kadın Cezaevi'nden, baba Telat Rençber ise Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Son Dakika Haberi: Bursa'da öz oğullarını canice öldürüp ormana atmışlardı! Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı!

'OĞLUM BANA VURUNCA BEN DE ONU BIÇAKLADIM, YARALI HALDE BIRAKTIM'

Duruşmada baba savunmasında şunları söyledi:

"Benim oğlum 7 senedir uyuşturucu kullanıyor. Bu olayın gelişmesinde en büyük unsur, alt kattaki komşumuzu taciz etmesidir. Tacizden dolayı kapıda tartışma çıktı. Komşularım oğlumdan şikayetçi oldu. Daha sonra mahkeme serbest bıraktı. Daha sonra komşumun babası beni telefonla arayarak, bize evden çıkmamızı söyledi. Gürsu 'de bulunan evimize giderken arabada ben, eşim ve oğlum vardı. Oğluma 'Neden böyle yapıyorsun, eşin ve çocuğun var. Biz insanların yüzüne bakamaz hale getirdin' dedim. Bana orada sayısızca küfür etti. Oğlum, 'Bana karışacağına karına sahip çık, eve adamlar gelip çıkıyor, haberin var mı?' dedi. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Öfkeme yenik düştüm. Yanımda bulunan levye ile iki defa kafasına vurdum. Baygınken eve gidip bıçak aldım. Sonra ormanlık alana gittik. Oğlum kendine gelince bana vurmaya çalıştı. Ben de bıçağı göğsüne sapladım. Eşim o sırada ağlıyordu. Oğlumun boynuna ip bağlayıp, boğarak araçtan indirdim. Oğlumu öldürme kastım yoktu. Yaralı halde yol kenarına bıraktım. Oradan biri alır görür de hastaneye götürür diye düşündüm. Çok pişmanım."

Son Dakika Haberi: Bursa'da öz oğullarını canice öldürüp ormana atmışlardı! Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı!

'EŞİM ÖLDÜRMEMESİ İÇİN YALVARDIM AMA BENİ DİNLEMEDİ'

Olay gününü anlatan ise şöyle konuştu:

"Eşim, olay günü beni telefonla arayıp, 'Dönerciden döner al, içine de iki tane uyutan hap koy' dedi. Daha sonra eşim ve oğlum araba ile gelip beni evden aldı. Gürsu 'deki evimize gitmek için yola çıktık. Oğlum arabanın kendisine verilmesi istedi. Eşim de, 'Arabayı sana veremem' dedi. Aralarında tartışma çıktı. Tartışmalarını durdursunlar diye bir yerde durup, aldığım dönerleri yiyelim dedim. Sonra yemeğimizi yedik. Oğlum babasına küfürler etti. Oğlumu sakinleştirmeye çalışırken, eşim levye ile Şenol'un kafasına vurdu. Şenol, eşime saldırınca, eşim bir daha Şenol'un kafasına levye ile vurdu. Eşimin ayağına kapanıp, 'yapma' diye yalvardım. Eşim bana, 'Bu bizim imtihanımız' dedi. Oğlumu arabanın arka koltuğa oturttum. Eşime hastaneye gitmesi için yalvardım. Hastaneye gittiğimizi düşünürken, Gürsu TOKİ yoluna girdik. Ormanlık alana geldik. Kendimde değildim, titriyordum. Eşim, 'Şenol'u buraya bırakalım, biri bulup hastaneye götürür' dedi. Ağlamaya başladım, 'Gitmeyelim' diye eşime bağırdım. Eşim hiç konuşmuyordu. Şuurunu yitirmiş durumdaydı. Oğlumu yaralı olarak orda bırakıp, daha sonra evimize geldik."

Son Dakika Haberi: Bursa'da öz oğullarını canice öldürüp ormana atmışlardı! Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı!

'EŞİM BİR KERE ABLAMI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI'

Mahkemede tanık olarak dinlenen Şenol Rençber'in eşi P.R. (31), "Şenol, bir seferinde uyuşturucu kullanıp aileme saldırdı. Ablamı kaçırmaya kalkıştı. Eniştemi bir sefer kaçırıp sabaha kadar darbetti. Yengemin kolundaki bilezikleri almaya kalkıştığında, yengem bağırınca eşim korkup kaçmış. Uyuşturucu madde alınca evde çıplak dolaşıyordu. 4,5 yaşındaki oğlumu ondan uzak tutmaya çalışıyordum. Eşim, eski telefonumdan alt komşuma cinsel içerikli mesajlar yazmış. Eşim oluğunu anlayınca, alt komşumun eşi onu dışarıya çağırdı. Camdan baktığımda tartışırken gördüm. Daha sonra karakolluk oldu. Ertesi gün babamla birlikte adliyeye gidip eşimi aldık. Eve gelmesin diye uzaklaştırma kararı aldırmıştım. Arabada olan olaylardan haberim yok. Eşimin düzenli kullandığı bazı haplar vardı. Annem giderken kendine gelir düşüncesiyle hapları alıp götürdü" diye konuştu.

Son Dakika Haberi: Bursa'da öz oğullarını canice öldürüp ormana atmışlardı! Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı!

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyetinden bir üye hakim, 'in olaya engel olmak istediğini fakat başarılı olamadığını ve olayda oğlunu öldürmeye yönelik bir hareketinin olmadığının görülmesi üzerine Ayşe Rençber'in tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, 'in tutukluluğunun devamına oy birliği, Ayşe Rençber tutukluluğuna ise oy çocukluğu ile karar verdi. Duruşma ertelendi.

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Son Dakika Haberi: Bursa'da öz oğullarını canice öldürüp ormana atmışlardı! Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı!
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