Son Dakika Haberi: Bursa'da öz oğullarını canice öldürüp ormana atmışlardı! Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı!

Bursa'da öz oğullarını öldüren anne ve babanın duruşması başladı. Mahkemede kan donduran son dakika ifadeleri ortaya çıktı. Bursa Kestel ilçsei Gürsu TOKİ yolunda bulunan ormanlık alanda, 14 Mart'ta, bir erkeğe ait ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanlar tarafından parçalanmış ve sol kolu yenilmiş haldeki cesedin evli ve 1 çocuk babası olan Şenol Rençber'e (34) ait olduğu belirlendi.

JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMA İLE ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekipleri Şenol Rençber, babası Telat Rençber ve annesi Ayşe Rençber'in (54) telefon kayıtlarını ve Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) aracın gittiği yerleri inceledi. Yapılan çalışmada aracın olay günü Şenol Rençber'in ölü bulunduğu yoldan geçtiği ve Telat Rençber'in evi ile olay yeri arasında belli saat aralıklarıyla gidip geldiği saptandı. Rençber ailesinin telefonlarının BAZ istasyonu sinyalleri tespitinde olay günü yan yana hareket ettikleri de belirlendi. Ayrıca ekipler, saat 16.07'den sonra üç telefonun da kapatıldığı bilgisine ulaştı.

Ulaşılan bilgiler üzerine, 16 Mart'ta Telat Rençber ile eşi Ayşe Rençber, oğulları Şenol'u öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Telat Rençber, jandarmadaki sorgusunda oğlunu öldürdüğünü ve eşinin de yanında olduğunu itiraf etti. Rençber çifti, 17 Mart'ta 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan oğullarını öldüren anne ve babanın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…