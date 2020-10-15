Son dakika haberi: Emekli hemşire Hatice Tusu'nun katili sevgilisi cinayeti itiraf etti! Müge Anlı'da ortaya çıkan detay...

Güvenliğimizden endişe ettiğim için güvenlik önlemleri almaya koyulduk. İzmir'den elektronik kapı kilitleri ve güvenlik kamerası gibi önleyici önlemler sipariş ettik. Bu süreçte annemin burada olmamasının iyi olacağını düşünerek bugün, yani 12 ekim Pazartesi günü için.."

Bodrum havalimanından Ankara'ya anneme uçak bileti aldık. Bir haftalığına sevdiği arkadaşlarının yanına gidecekti. Biz de bu arada evimizin etrafındaki güvenlik önlemlerini kuvvetlendirecektik.

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