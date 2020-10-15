İstanbul depremi son dakika: Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu! İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve saat kaçta?

Kandilli tarafından geçilen son dakika haberine göre, İstanbul'un Avcılar ilçesinde saatler 16.55'i gösterdiğinde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi İstanbul depremi için şiddetin 3.2 olduğunu belirtirken, yaşanan sarsıntı bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. İşte 15 Ekim Perşembe İstanbul depremi ile ilgili son dakika detayları…
Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre; bugün İstanbul'un Avcılar semtinde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar ufak çaplı panik yaşarken konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Kandilli'den gelen son veriler ve 15 Ekim son depremler listesi!
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM ŞİDDETİNİ DUYURDU!
MERKEZ üssü Marmara Denizi Avcılar açıkları olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE NE ZAMAN?
Ülkemizde vatandaşlar yaşanan son depremler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmek adına araştırmalarını sürdürüyor. Deprem ülkesinde yaşamamız gerekçesiyle birçok ilimizde özellikle de son dönemde ufak çaplı sarsıntılar meydana gelirken bu depremleri hisseden kişiler "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor.
Bu noktada Güncel deprem listesi için aşağıda yer alan linke tıklayabilir ve anlık takibi sağlayabilirsiniz...