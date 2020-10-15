İstanbul depremi son dakika: Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu! İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve saat kaçta?

Kandilli tarafından geçilen son dakika haberine göre, İstanbul'un Avcılar ilçesinde saatler 16.55'i gösterdiğinde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi İstanbul depremi için şiddetin 3.2 olduğunu belirtirken, yaşanan sarsıntı bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. İşte 15 Ekim Perşembe İstanbul depremi ile ilgili son dakika detayları…

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre; bugün İstanbul'un Avcılar semtinde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar ufak çaplı panik yaşarken konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Kandilli'den gelen son veriler ve 15 Ekim son depremler listesi!