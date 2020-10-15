SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da gerçekleşen depremin ardından uzman isimden flaş uyarı! O fay hattına dikkat çekti ve ekledi...

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: 'da gerçekleşen depremin ardından uzman isimden flaş uyarı! O fay hattına dikkat çekti ve ekledi...

İstanbul'un Avcılar açıklarında bugün meydana gelen 3.2 şiddetindeki , bölgede yaşayanlarda tedirginlik yarattı. Şiddeti küçük olmasına karşın; panik yaratan bu deprem hakkında Prof. Dr. Naci Görür'den açıklaması geldi. Ünlü uzman, sosyal medya hesabından paylaşım yaparken bundan sonra İstanbul'da meydana gelebilecek olası deprem için Kumburgaz fayını işaret etti ve uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Naci Görür'ün son dakika deprem açıklaması, günün en çok paylaşılan haberleri arasında yerini aldı.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 20:47 Son Güncelleme: 15.10.2020 20:47 ABONE OL
SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da meydana gelen depremin ardından uzman isim uyardı! O fay hattına dikkat çekti ve ekledi...

İstanbul'un Avcılar açıklarında bugün 3.2 büyüklüğünde gerçekleşen , bölgede panik yarattı. Şiddeti küçük olmasına karşın; bölge halkında tedirginlik yaratan bu deprem, akıllara 1999 Gölcük depremini getirdi. Öyle ki, 1999 Gölcük depreminde İstanbul'da en çok zarar gören bölgelerden birisi Avcılar'dı. Büyük İstanbul depremi ile ilgili soru işaretlerine de neden olan bu depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklaması geldi.

ÜNLÜ UZMANDAN SON DAKİKA DEPREM UYARISI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Kumburgaz fayını işaret etti ve bu fay hattında olacak olan depremlerin rahatsız edici olacağı söyledi.

İşte, Prof. Dr. Naci Görür'ün İstanbul depremi ile ilgili o açıklamaları;

SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da meydana gelen depremin ardından uzman isim uyardı! O fay hattına dikkat çekti ve ekledi...

KUMBURGAZ FAYINA DİKKAT ÇEKTİ VE UYARDI

Kumburgaz fayına dikkat çeken Görür, "Arkadaşlar, bugün Marmara'da meydana gelen 3.2'lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara'da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor.

SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da meydana gelen depremin ardından uzman isim uyardı! O fay hattına dikkat çekti ve ekledi...

Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar." dedi.

SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da meydana gelen depremin ardından uzman isim uyardı! O fay hattına dikkat çekti ve ekledi...

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SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da gerçekleşen depremin ardından uzman isimden flaş uyarı! O fay hattına dikkat çekti ve ekledi...
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