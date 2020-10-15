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Son dakika: Maske takmayan gençten şaşırtan sözler!

Koronavirüs tehlikesine karşı maske ve sosyal mesafenin önemi her defasında uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Sokaklarda maske takmamanın cezası da bulunuyor ancak buna rağmen bazı vatandaşların kurallara aldırış etmediği görülüyor. 'da emniyet güçleri, son dakika koronavirüs denetimi uyguladı. Denetim sırasında maske takmayan bir gence polislerin "neden maske takmıyorsun?" sorusuna gencin verdiği cevap herkesi şaşkına çevirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 16:16 Son Güncelleme: 15.10.2020 16:33 ABONE OL
Son dakika: Maske takmayan gençten şaşırtan sözler!

'da polisin yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik denetimleri kent genelinde yoğun bir şekilde sürüyor. Polis ekipleri özellikle kalabalık alanda maskelerini düzgün takmayanlara uyarılarda bulunurken, maske takmayanlara da cezai işlem uyguluyor.

Son dakika: Maske takmayan gençten şaşırtan sözler!

Bugün kentin en işlek yaya caddelerinden Kapalıyol ve Cumhuriyet Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Son dakika: Maske takmayan gençten şaşırtan sözler!

KURALLARA UYMAYAN VATANDAŞLAR UYARILDI

Maskelerini indirip yürüdükleri sırada içecek ve sigara içenlerin bu ihtiyaçlarını kalabalık ortamda değil, kenara çekilerek karşılaması konusunda uyaran polis ekipleri, düzgün takmayan kişilere de uyarılarda bulundu.

Son dakika: Maske takmayan gençten şaşırtan sözler!

Kentte birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu gözlenirken, maskesi takılı olmayan bazı vatandaşların ise polis ekiplerini fark ederek çaktırmadan takmaya çalıştığı görüldü.

Son dakika: Maske takmayan gençten şaşırtan sözler!

Polis ekipleri, denetimler sırasında sadece vatandaşları değil, turistleri de uyardı. Turist kafilesini durdurarak tercümanlarının yanına giden polis, maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.

Son dakika: Maske takmayan gençten şaşırtan sözler!

MASKESİ ARKADAŞININ ELİNDEYDİ

Denetime devam eden polisler, 2 Kazak turistin maskesini takmadan yürüdüğünü gördü. Maskesinin arkadaşının elinde olduğunu, kendisinin maskeyi çıkarttığını söyleyen genç kadın polisin, 'Bir maskeyi ikiniz mi takıyorsunuz' sorusuna 'hayır' diyerek cevap verdi. Arkadaşının elindeki poşetten maskesini çıkaran kadın, maskesini takarak yürümeye devam etti.

Son dakika: Maske takmayan gençten şaşırtan sözler!

Bankada sırada bekleyen vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyaran polisler, ardından işlek noktalarda denetimine devam etti.

Son dakika: Maske takmayan gençten şaşırtan sözler!

Denetim sırasında maskesini takmadan yürüyen bir genci durduran polis, neden maske takmadığını sordu.

Son dakika: Maske takmayan gençten şaşırtan sözler!

"NEFES ALMAK EN DOĞAL HAKKIMIZ"

'Nefes almak en doğal hakkımız ve ben bu haktan mahrum kalmak istemiyorum' cevabıyla karşılaşan polis, gencin kimliğini alarak cezai işlem uyguladı.

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Son dakika: Maske takmayan gençten şaşırtan sözler!
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