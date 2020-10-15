Son dakika: Sapkın gruba yönelik operasyonda iğrenç detay! 72 yaşındaki felçli adam...

TORUNUNA DA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ



Aralarında evli ve çocuklu kişilerin de olduğu yaşları 18-72 arasında değişen 22 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu kişiler arasında 72 yaşındaki felçli bir şüphelinin torununa da cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Bu kişi ile koronavirüs tespit edilen bir diğer şüpheli, savcılık talimatıyla sağlık sorunları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı.