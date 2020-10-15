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Son dakika: Ümraniye'de kebapçı bacası dehşeti! Genç doktor ölümden döndü

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 5 katlı binaya bağlı bulunan 15 metre yüksekliğindeki kebapçı bacası, seyir halindeki araçların üzerine devrildi. Bacanın altında kalan otomobilin sürücüsü Ali Bahadır isimli doktor ölümden döndü. Neye uğradığını şaşıran doktor, karakola giderek bina sahibinden şikayetçi oldu. Son dakika haberine göre facianın eşiğinden dönülen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:11 Son Güncelleme: 15.10.2020 11:11 ABONE OL
Son dakika: Ümraniye'de kebapçı bacası dehşeti! Genç doktor ölümden döndü

Ümraniye'de araçların üzerine yaklaşık 15 metre uzunluğundaki kebapçı bacası düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, otomobiliyle giderken faciadan dönen genç doktor Ali Bahadır Çakır, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Son dakika: Ümraniye'de kebapçı bacası dehşeti! Genç doktor ölümden döndü

Olay, salı günü akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. 5 katlı binaya sabitlenmiş şekilde duran yaklaşık 15 metre uzunluğundaki kebapçı bacası yolda giden araçların üzerine düştü.

Son dakika: Ümraniye'de kebapçı bacası dehşeti! Genç doktor ölümden döndü

O sırada işinden çıkıp evine doğru otomobiliyle giderken aracının üzerine baca düşen doktor Ali Bahadır Çakır otomobilini durdurdu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan doktorun aracında hasar oluştu.

Son dakika: Ümraniye'de kebapçı bacası dehşeti! Genç doktor ölümden döndü

Polis merkezine giden genç doktor bina sahibinden şikayetçi oldu. Yola düşen bacanın 5 yıl önce işletilen kebapçı dükkanına ait olduğu öğrenildi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: Ümraniye'de kebapçı bacası dehşeti! Genç doktor ölümden döndü

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bacanın bir anda cadde üzerinde giden araçların üzerine düştüğü, sürücülerin araçlarını durdurduğu görülüyor.

Son dakika: Ümraniye'de kebapçı bacası dehşeti! Genç doktor ölümden döndü

"3-5 KİŞİNİN BİRDEN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİRDİ"

Polis merkezine giderek şikayetçi olan doktor Ali Bahadır Çakır, "İşten çıktım, eve gidiyordum. Bir anda çok şiddetli bir gürültü duydum. Araba sallandı, arabayı hemen sağa çektim. Dönüp baktığımda arka camın patladığını gördüm.

Son dakika: Ümraniye'de kebapçı bacası dehşeti! Genç doktor ölümden döndü

Arabadan indiğimde önünden geçtiğim binaya monte edilmiş halde olan oldukça eski bir restoran bacasının arabamın üzerine düştüğünü gördüm.

Son dakika: Ümraniye'de kebapçı bacası dehşeti! Genç doktor ölümden döndü

Çok şükür ki, canımıza bir şey gelmedi. 20 metre uzunluğunda bir bacaydı. Yolun tamamen üzerine düştü.

Son dakika: Ümraniye'de kebapçı bacası dehşeti! Genç doktor ölümden döndü

Oradan geçen insanlar olsaydı belki 3-5 kişinin birden ölümüne neden olabilirdi. Çok şükür ki, insan geçmiyordu. Arabanın üzerine düştü. Şikayetçi olacağım." dedi.

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Son dakika: Ümraniye'de kebapçı bacası dehşeti! Genç doktor ölümden döndü
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