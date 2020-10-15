Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 15 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları – MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftalık olarak 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayın ve Youtube üzerinden canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen ve şans oyunu severlerin heyecan duygularıyla beklediği Süper Loto sonuçları bugün (15 Ekim 2020 Perşembe) MPİ canlı çekiliş ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yenilenerek büyük ikramiye tutarında da artışa gidilen oyunun bugünkü çekilişi (15 Ekim 2020 Perşembe) için kupon dolduran şans oyunu severler günün şanslı numaralarını doğru tahmin ederek büyük ikramiye sahibi olmak isteyerek MPİ 15 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak istiyor. Bu başlık altında 15 Ekim Süper Loto sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını bulabilir, sorgu yapabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 EKİM 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango Online MP TV canlı çekiliş ile MPİ 15 Ekim Süper Loto sonuçları ve şanslı numaralar ile hızlı bilet sorgulama motoru detayları şöyle;