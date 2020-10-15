Tahta kaşıkla sosyal mesafeli çay servisi

Giresun'un Görele ilçesinde çay ocağı işleten Mehmet Patan, pandemi nedeniyle müşterilerine çay servisini bir metre uzunluğundaki tahta kaşıkla yapıyor.

Patan, çay ocağına gelen müşterileriyle sosyal mesafeyi korumak için kaşıkla çay servisine başladı. Müşteriler de bu uygulamadan memnun kaldı. Patan, "Sosyal mesafeye uymak amacıyla iş yerimde müşterilerime çay servisini uzun tahta kaşıkla yapıyorum. Müşterilerime ilk günler bu uygulama ilginç gelmişti. Sonra ise memnun olduklarını söylediler" dedi.

Öte yandan 56 yaşındaki Patan'ın bu ilginç uygulamasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın örnek göstererek bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaştığı öğrenildi.