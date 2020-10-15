Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi öldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir kaza yaşandı. Erol Arslan yönetimindeki 67 ZC 408 plakalı otomobil, ışıkları yanmayan traktöre arkadan çarpıp, yola savrularak istinat duvarına çarptı. Otomobil sürücüsü Erol Arslan ve eşi Hayriye Arslan, ağır yaralandı.

GURBETÇİ ÇİFTİ AYIRAN KAZA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hayriye Arslan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Almanya'da yaşayan çiftin yarın dönüş yapmayı planladıkları öğrenildi.

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