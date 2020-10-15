Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi öldü

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi öldü

'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen gurbetçi çifti birbirinden ayırdı. yönetimindeki otomobil, ışıkları yanmayan traktöre arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Erol Arslan ve eşi , ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen Hayriye Arslan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 00:31 ABONE OL
Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi öldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir kaza yaşandı. Erol Arslan yönetimindeki 67 ZC 408 plakalı otomobil, ışıkları yanmayan traktöre arkadan çarpıp, yola savrularak istinat duvarına çarptı. Otomobil sürücüsü Erol Arslan ve eşi Hayriye Arslan, ağır yaralandı.

GURBETÇİ ÇİFTİ AYIRAN KAZA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hayriye Arslan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Almanya'da yaşayan çiftin yarın dönüş yapmayı planladıkları öğrenildi.

İşçi servisi kaza yaptı 15 kişi yaralandı Sivas’ta minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı

ARKADAŞINA GÖNDER
Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA