Üç hafta önce bilgiler verdiği Kovid’e yenildi

Üçhafta önce katıldığı bir TV programında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilgiler veren ve vatandaşları uyaran Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, koronavirüse yakalandı. Yaşam mücadesini kaybeden Dr. Ülkü için hizmet binası önünde tören düzenlendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 9 bine yakın kişinin ölmesine neden olan koronavirüs, Aydın'da tıp camiasını da yasa boğdu. Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü, ekim başında koronavirüse yakalandı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Esat Ülkü, daha sonra İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. 2 haftadır burada koronavirüs tedavisi gören Başkan Ülkü, önce böbreklerini kaybetti. Daha sonra diyalize de girmeye başlayan Ülkü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Törende konuşan önceki dönem Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, "Her sağlık çalışanı öldüğünde çok üzülüyoruz, ama Esat ağabey bizi daha çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Bilimin ışığında aydınlıktan ayrılmamaya yeminliyiz. Her zaman olduğu gibi sağlık çalışanlarımızı, hekimlerimizi ve halkımızı korumaya devam edeceğiz" dedi. Aydın Tabip Odası eski başkanlarından Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, 3 hafta önce Başkan Ülkü'nün İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. M. Lütfi Çamlı ile Efeler TV'de yayınlanan Efeler'de "Sağlıklı Günler" programına katılarak koronavirüs ile ilgili bilgiler verdiğini aktardı. Atay, Başkan Ülkü'nün 3 hafta sonra vatandaşları uyardığı bir konudan dolayı hayatını kaybetmesinin acı bir tesadüf olduğunu vurguladı.