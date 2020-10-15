Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor

eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor

eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor 'da, Uludağ?ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolan 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 02:00 ABONE OL
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolduğunu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA ekipleri, kayıp 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlattı.

ARAMALAR BAŞLADI

Kaybolan 4 kişinin Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru gittiklerini belirleyen ekipler, bu noktada yoğunlaştı. Yaklaşık 70 kişilik arama- kurtarma ekibi, kaybolan 4 kişiyi bulmak için aramalara başladı.

Yerli yazılıma sahip ‘Hey! Scooter’lar Bursa yollarında Tartıştıkları genci bacağından bıçakladıktan sonra kaçtılar

ARKADAŞINA GÖNDER
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA