‘Ya sen beni, ya ben seni’ demişti

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Mehmet İridağ (59), belirtiler göstermesi üzerine gittiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan testte koronavirüse yakalandığı belirlendi. 4 Eylül'de, sosyal medya hesabından "Merhaba Kovid-19. Ya sen beni yeneceksin ya da ben seni" notuyla virüs kaptığını duyuran İridağ, takipçilerinden kendisine dua etmelerini istedi. Ardından durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. 40 gün sonra ise üzücü haber geldi. Hayatını kaybeden 4 çocuk babası İridağ, sınırlı sayıda katılımla Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi.