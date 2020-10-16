24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü!

Sahte alkol kabusunda bir acı haber de Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden geldi. 24 yaşındaki kadın, iddiaya göre alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

3 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ...

Lüleburgaz'da geçtiğimiz hafta kaçak yollarla piyasaya giren sahte içkiler nedeniyle 3 kişi zehirlenerek, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ

İddiaya göre sahte içkiden zehirlenen 24 yaşındaki Derya Altan hayatını kaybetti. Altan'ın cenazesi bugün öğlen saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim köyünde defnedildi.