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24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü!

Sahte alkolden ölüm haberleri peş peşe geliyor. Onlarca kişinin hayatına mal olan olan sahte alkol kabusunda kurbanlardan biri de 'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Derya Altan isimli kadın oldu. Zehirlenme sonucu hastanede tedavi altına alınan Altan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:32 Son Güncelleme: 16.10.2020 16:51 ABONE OL
24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü!

Sahte alkol kabusunda bir acı haber de Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden geldi. 24 yaşındaki kadın, iddiaya göre alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

3 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ...

Lüleburgaz'da geçtiğimiz hafta kaçak yollarla piyasaya giren sahte içkiler nedeniyle 3 kişi zehirlenerek, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ

İddiaya göre sahte içkiden zehirlenen 24 yaşındaki Derya Altan hayatını kaybetti. Altan'ın cenazesi bugün öğlen saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim köyünde defnedildi.

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24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü!
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