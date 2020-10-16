4 başkan koronaya yakalandı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan Başkan Yarka, sosyal medyadan "Kıymetli hemşerilerim, yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağız. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" açıklaması yaptı.Öte yandan Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Denizli'nin Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural'ın da koronavirüse yakalandıkları açıklandı.Malatya'da da aynı aileden 4 kişi Kovid-19 kurbanı oldu. Malatya Yeşil Sinemaları'nın sahibi 'Yeşil' ailesi üyelerinden Hacı Yeşil (64), Zeki Yeşil (66) ile babaları Hüseyin Yeşil'in (87) daha önce Kovid-19'dan hayatını kaybetmesinin ardından dün de Hüseyin Yeşil'in 90 yaşındaki eşi Saadet Yeşil hayatını kaybetti./ SABAH