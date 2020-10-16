5.7 milyonluk vurgun yapan tefecilere operasyon!

Adana'da 72 kişiyi tefecilik yoluyla 5 milyon 735 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Şok baskında gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 72 kişiyi mağdur edip, 5 milyon 735 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen bir şebekeyi deşifre etti. Tefecilik şebekesine üye oldukları iddia edilen 12 kişiyi belirleyen ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

12 ZANLI GÖZALTINDA

Belirlene adreslere eş zamanlı yapılan şok baskında, ekipler haklarında yakalama kararı bulunan 12 zanlıyı gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.