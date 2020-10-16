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’da bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi

’da polisin gerçekleştirdiği operasyonda piyasaya sürülmek üzere 290 bin TL değerinde bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:45 ABONE OL
Adana’da bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi

Adana'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda piyasaya sürülmek üzere 290 bin TL değerinde bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesinde bulunan iki farklı adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin adreste yaptığı aramada bin 600 litre sahte alkol bulundu. Sahte alkollerin piyasa değerinin 290 bin TL olduğu belirlenirken, 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekipler sahte alkolü imha ettiler.

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Adana’da bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi
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