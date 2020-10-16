Anne ve oğlunu öldüren zanlıya kasten öldürmeden 2 kez müebbet!

Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde 2019 yılı Nisan ayında 61 yaşındaki Gülsüm ile oğlu 30 yaşındaki Cafer Taş'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen zanlı Erkan (38) Kos'a kasten adam öldürme suçundan 2 kez müebbet, yağmadan ise 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.

DOKU ÖRNEKLERİ BİREBİR EŞLEŞMİŞTİ

Pertek İlçesi'nde 21 Nisan 2019 tarihinde Kaledibi Mahallesi'ndeki Taş Ailesi'nin evine girerek Anne Gülsüm ve oğlu Cafer Taş'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen katil zanlısı Erkan Kos'un karar duruşması Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Erkan Kos, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)'le katılarak savunma yaptı. Duruşmada Kos'un avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Kos'u nitelikli ve kasten adam öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis, yağmaya teşebbüs suçundan da her bir maktul için 6 yıl 11 ay 10 gün olmak üzere toplam 13 yıl 10 ay 20 gün hapse mahkum etti. Mahkeme kararını değerlendiren Taş Ailesi'nin Avukatı Doğukan Kudat, anne ve oğulun hunharca katledildiğini belirterek, "Olayın ardından Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıntılı soruşturma yapılmış ve Erkan Kos gözaltına alınmıştı. Tırnak ve doku örnekleri alınarak uzmanlık raporu alınması için ilgili kurumlara gönderilmişti. İlgili kurumlar raporlarını mahkemeye sundu. Sanık Erkan Kos ile öldürülen Cafer Taş'ın tırnaklarındaki doku örnekleri birebir eşleşmişti" dedi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da zanlının çeşitli bankalara yüklü miktarda borçlu olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Kudat, "Yine sanık Adıyaman'da bir evde saklandığı çekyatın altında yakalandığında üzerinde 3 bin 980 TL para bulunmuştu. Bütün bunları savunmalarımızda dile getirdik. 2. Ağır Ceza Mahkemesi de bu savunmalarımızı yerinde gördü. Neticede ceza olarak nitelikli ve kasten adam öldürme suçu dolayısıyla iki kez müebbet hapis cezası, geceleyin yağma suçuna teşebbüs ettiği kanaatiyle her iki maktule yönelik 6 yıl 11 ay 10 gün mahkumiyet hükmü tesis edildi" diye konuştu.





Avukat Kudat, delilleri karartan, yok eden ve gizleyen diğer kişi ve kişiler hakkında da etkili soruşturma yürütülmesini istediklerini de söyledi. Sanık hakkında mahkemenin takdiri indirim uygulamasını eleştiren Avukat Kudat, "Konuyla ilgili gerekli istinat başvurularında bulunacağız. Sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep edeceğiz" şeklinde konuştu.