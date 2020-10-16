Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB 2020 Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Vatani görevini yerine getirmek isteyenler için askerlik yerleri an itibariyle araştırılmaya başlandı. Kasım celbiyle birlikte asker adayları vatani görevini yerine getirmek için görev alacak. Konuya yönelik tüm gelişmeler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayınlanıyor. Askerlik celp tarihleri ise e-Devlet üzerinden görüntülenecek. Peki Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri ne zaman açıklanır?
Silah altına alınacak er adayları için askerlik yerleri büyük önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayınlanan ilana göre askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusu yanıt buldu. Böylelikle kasım ayı celbi ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak…
Askerlik yerlerinin belli olma tarihi açıklandı. Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.