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'da komşusuna kızan kişi pompalı tüfekle ateş etti; 1'i çocuk 4 yaralı

'da komşularına kızan bir kişi adeta dehşet saçtı. Kızgın kişinin pompalı tüfekle rastgele ateş etmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 18:36 Son Güncelleme: 16.10.2020 18:44 ABONE OL
Avcılar'da komşusuna kızan kişi pompalı tüfekle ateş etti; 1'i çocuk 4 yaralı

Olay saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle komşusularıyla tartışan bir kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

4 YARALI

Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalarla biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Sokaktaki araçlarda da hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, saldırganın bir süre süren ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.

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Avcılar'da komşusuna kızan kişi pompalı tüfekle ateş etti; 1'i çocuk 4 yaralı
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