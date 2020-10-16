Avcılar'da komşusuna kızan kişi pompalı tüfekle ateş etti; 1'i çocuk 4 yaralı

Olay saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle komşusularıyla tartışan bir kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

4 YARALI

Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalarla biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Sokaktaki araçlarda da hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, saldırganın bir süre süren ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.

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