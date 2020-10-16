Aydın'da yaşlı kadın, nehir kıyısında ölü bulundu

Aydın-Muğla Karayolu kenarına parelel olan Büyük Menderes Nehri kıyısında kadın cesedi olduğunu fark eden çoban, jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları araştırma sonunda üzerinden kimlik çıkmayan kadına ait kıyafetler ile eşyalar buldu. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Geniş çaplı araştırma başlatan jandarma, cesedin, Efeler ilçesinde yaşayan Servet Öztürk'e ait olduğunu belirledi. Görgü tanıkları, jandarmaya verdikleri ifadelerinde, Öztürk'ün Büyük Menderes Nehri üzerindeki karayolu köprüsünde bir süre oturduğunu anlattı. Köprüden düştüğü ya da atladığı tahmin edilen Öztürk'ün ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.