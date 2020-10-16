Bıçaklanan avukat sol gözünü kaybetti! 2 santim ile hayata tutundu

Konya'nın Akşehir ilçesinde evinin önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerce bıçaklanan avukat Asilcan Tuzcu'nun (29) sol gözünü kaybettiği öğrenildi. Şüphelinin evin önünde pusu kurduğu ve Asilcan Tuzcu'nun kendisini gördüğünü fark edince bıçağı direkt olarak yüzüne doğru salladığı belirtildi.

Avukat Asilcan Tuzcu Akşehir ilçesi Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Gözünden ve boyun kısmından yaralanan Tuzcu, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tuzcu, daha sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tuzcu, bıçağın gözüne saplanması üzerine burada hemen ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuzcu, sol gözünü kaybetti. Tuzcu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.





2 SANTİMETRE İLE HAYATTA KALDI

Boyun bölgesinden de bıçaklanan Asilcan Tuzcu'nun iki santimetre ile hayata tutunduğu öğrenildi. Bıçak darbesinin şahdamarın hemen üzerine isabet ettiği, darbenin şahdamarına gelmesi durumunda Tuzcu'nun hayatını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ'da olayın takipçisi olduklarını söyledi.