Bıçaklı saldırıya uğrayan avukat dehşet anlarını anlattı!

Konya'nın Akşehir ilçesinde oturduğu apartmanın bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan ve bir gözünü kaybeden avukat Asilcan Tuzcu, 'Önce beni sırtımdan bıçakladı. Bıçağı yüzüme ve boynuma doğru defalarca vurdu. Beni öldürmeye gelmişti. Sol gözümü kaybettim ama canımı da kaybedebilirdim'dedi.

Akşehir ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan avukat Asilcan Tuzcu'nun Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Asilcan Tuzcu yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Ölümden döndüğünü belirten Tuzcu, "Olay apartmana girmeden önce yaşandı. Bürodan çıkıp, çarşıda arabayla dolaştıktan sonra eve vardım. Arabayı her zaman koyduğum yere koydum. Sonra arabanın arkasına baktığımda bir kişi olduğunu fark ettim. Bu kişinin saçları vardı. Kendi kendime kadın mı erkek m? diye sordum. Değişik bir tipi vardı. Pek tekin birine de benzemiyordu. Acaba arabadan insen mi inmesen mi dişe düşündüm. Olur ya şizofrendir, manyaktır, gaspçıdır. Aklıma bunlar geldi. Sonra ne olabilir ki deyip arabadan indim. Benim sonuçta kimseyle bir husumetim yok. Araçtan inip eve doğru giderken arkamı döndüğümde bana doğru yaklaştığını fark ettim. Saliselik bir olaydı. Bir daha döndüğümde aramızda çok az bir mesafe kalmıştı. Ondan sonra tam döneceğim sırada, bıçağı sırtıma vurdu. Ben can havliyle geri döndüm. Aramızda boğuşma yaşandı" dedi.





BENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİ



Saldırganın kendisini öldürmek için geldiğini belirten Asilcan Tuzcu, "Kendimi korumaya çalıştım. Bıçakla yüzüme doğru saldırırken, bende ona bir tane yumruk atmaya çalıştım. Sonra o elindeki bıçağı boğazıma, yüzüme doğru savuruyordu. Bıçağı gözümün içerisine soktu. Bıçak gözüme girince benim bütün dünyam karardı. Gözümün gittiğini hissettim. Gözüm gidince ona karşı direncim azaldı. Her yerimden kan akıyordu. Şüpheli halen daha bana saldırmaya devam ediyordu. Kalbime ve boğazıma doğru bıçağı sallıyordu. Beni öldürmek için bıçağı sallıyordu. Beni öldürmeye gelmiş. Gözümden bıçaklanınca beni yere yatırmaya çalıştı. Bacaklarıma doğru bıçağı sallamaya başladı. Ben direnince bacaklarıma bıçak isabet etmedi."

BAŞINDA PERUK VARMIŞ



Şüphelinin başındaki peruğun yere düştüğünü belirten Tuzcu, "Mahalleli balkona çıkınca panik yaptı. Başındaki peruk yere düştü. Yerdeki peruğu alıp kaçtı. Nereye gittiğini göremedim. Sonra apartmana girdim. Beni hastaneye yetiştirin dedim. Şuan gözümü kaybettim. Boğazımdaki kesik biraz daha aşağıya gelse ölebilirdim. Benim kimseyle bir husumetim yok. Şahıs kim bilmiyorum. Belki bir azmettiren var. Çünkü bu olay olduğunda hiç konuşmadı. Gözümü kaybettim, canımı kaybedebilirdim. Yarın bir gün daha genç meslektaşlarım daha kötü şeyler yaşamaması için başta kolluk kuvvetleri olmak üzere, devletin bütün birimlerinin bu olayın peşine düşüp, suçluların yakalanmasını istiyorum.'diye konuştu.