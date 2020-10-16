BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

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16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! kataloğunda bu hafta neler var?

Merakla beklenen büyük Cuma indirimleri ile aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugüne özel BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda her üründen indirim sizleri bekliyor olacak. Bu hafta stant mikser mutfak şefi 999 TL, çay makinesi 199 TL, 6 kişilik kahve fincan seti 129 TL, bitki çayı ve kahve demliği 27,90 TL, çift cidarlı borosilikat bardak 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte kataloğu tam listesi 16 Ekim 2020 Cuma!

Giriş Tarihi: 16.10.2020 07:26 Son Güncelleme: 16.10.2020 07:26 ABONE OL
BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! BİM aktüel ürünlerde neler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Büyük Cuma indirimleri ile gelen market zinciri vatandaşların yüzlerini güldürecek, ev ekonomisine katkı sağlayacak. ürünlerde bu hafta buhar jenaratörlü ütü, saç kurutma makinesi, ütü masası, ankastre set gibi ürünler yer alıyor. Haberimizin içerisinden BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE 16 EKİM 2020 CUMA

kataloğu tam liste halinde kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! BİM aktüel ürünlerde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE 16 EKİM 2020 CUMA

BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! BİM aktüel ürünlerde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE 16 EKİM 2020 CUMA

BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! BİM aktüel ürünlerde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE 16 EKİM 2020 CUMA

BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! BİM aktüel ürünlerde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE 16 EKİM 2020 CUMA

BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! BİM aktüel ürünlerde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE 16 EKİM 2020 CUMA

BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! BİM aktüel ürünlerde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE 16 EKİM 2020 CUMA

BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! BİM aktüel ürünlerde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE 16 EKİM 2020 CUMA

BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! BİM aktüel ürünlerde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE 16 EKİM 2020 CUMA

BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! BİM aktüel ürünlerde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE 16 EKİM 2020 CUMA

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BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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