Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı! BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler listesinde dev indirim

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Büyük Cuma indirimleri ile gelen market zinciri vatandaşların yüzlerini güldürecek, ev ekonomisine katkı sağlayacak. BİM aktüel ürünlerde bu hafta buhar jenaratörlü ütü, saç kurutma makinesi, ütü masası, ankastre set gibi ürünler yer alıyor. Haberimizin içerisinden BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE 16 EKİM 2020 CUMA

BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.