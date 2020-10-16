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Bu kadarına da pes! Komşusunun köpeğini sopayla dövdü!

Hayvana şiddet vakaları bitmek bilmiyor. Son olarak 'da yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. H.Ş. isimli şahıs, kümesine girip tavuklarının yumurtasını yediğini iddia ederek komşusunun köpeğini dövdü. Çocuklarının gözü önünde yaşanan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:53 Son Güncelleme: 16.10.2020 10:56 ABONE OL
Bu kadarına da pes! Komşusunun köpeğini sopayla dövdü...

'da, H.Ş, kümesindeki tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini sopa ile dövdü. O anlar çocukların gözü önünde yaşanırken, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu kadarına da pes! Komşusunun köpeğini sopayla dövdü...

merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş. tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini kümeste yakalayarak sopa ile acımasızca dövdü.

Bu kadarına da pes! Komşusunun köpeğini sopayla dövdü...

H.Ş. çevredeki çocukların bağırmalarının ardından evine gitti. Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine gelen jandarma ekibi H.Ş'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Bu kadarına da pes! Komşusunun köpeğini sopayla dövdü...

H.Ş. karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.Ş hakkında hazırlanacak tutanak sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvanları Koruma Kanunundan cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

Bu kadarına da pes! Komşusunun köpeğini sopayla dövdü...

H.Ş.'nin köpeği acımasızca dövdüğü anlar cep telefon kamerasıyla kaydedilirken, görüntüyü çeken çocukların ağlamaları ve yalvararak bağırmaları dikkat çekti.

Bu kadarına da pes! Komşusunun köpeğini sopayla dövdü...

İşte kameralara yansıyan o korku dolu dakikalar:

Kümesine giren köpeği sopa ile dövdü | Video

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Bu kadarına da pes! Komşusunun köpeğini sopayla dövdü!
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