Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 16 Ekim 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri...

Binlerce vatandaş Diyanet tarafından yayınlanan namaz vakitlerini camiye gitmeden önce araştırmaya başladı. İslam alemi için Cuma namazı saatleri bugün sabah saatlerinden itibaren gündemde yer alırken her hafta olduğu gibi bu mübarek günde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Peki; Bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte 16 Ekim 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri…

16 EKİM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

Camiye gitmeden önce camilerde kılacakları namaz vakitlerinin arayışına çıkan Müslüman alemi Diyanet tarafından duyurulan namaz saatlerini merak ediyor. Bu kapsamda Bugün Cuma namazı saatleri; İstanbul'da 12.55, Ankara'da 12.39 ve İzmir'de ise 13.02'de kılınacak. İşte diğer illerin saatleri…