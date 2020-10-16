Çamlıca’da eski antenler söküldü

İstanbul'un yeni simgelerinden olması beklenen Çamlıca Kulesi'nin hizmete girmesiyle tepedeki TC ve radyo antenleri bir bir söküldü. Yıllardır görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ardından söküm sırası TRT kulesine geldi. Yüksekliği 100 metreyi geçen eski kule ve antenlerin tepesinde, işçilerin zorlu söküm çalışmaları tamamlandı. Boğaz'daki anten kirliliği, söküm çalışmalarının tamamlanması ile son bulmuş oldu. Avrupa'dan Anadolu yakasına bakıldığında Çamlıca Camisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca TV-Radyo Kulesi ve Ortaköy Camisi'nden oluşan manzara, görenleri hayran bırakıyor.