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Çekici ve taşıdığı otomobil tünelde yandı

karayolu üzerindeki 'nde çekicide çıktı. Yangında, çekici ile taşıdığı otomobil demir yığınına döndü. Çekici ve üzerindeki otomobilin tamamen yanarak, demir yığınına döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:16 ABONE OL
Çekici ve taşıdığı otomobil tünelde yandı

Manisa'dan İzmir yönüne giden H.Ç. yönetimindeki 35 HZ 410 plakalı çekici, saat 04.00 sıralarında Sabuncubeli Tüneli'ne geldiğinde motor bölümünden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, çekicinin taşıdığı otomobile de sıçradı. Alevleri ilk müdahaleyi yapan çekicinin şoförü H.Ç., itfaiyeyi arayıp, yardım istedi.

Gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında tünel geçici olarak trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Çekici ve üzerindeki otomobilin tamamen yanarak, demir yığınına döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Çekici ve taşıdığı otomobil tünelde yandı
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