Çekici ve taşıdığı otomobil tünelde yandı

Manisa'dan İzmir yönüne giden H.Ç. yönetimindeki 35 HZ 410 plakalı çekici, saat 04.00 sıralarında Sabuncubeli Tüneli'ne geldiğinde motor bölümünden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, çekicinin taşıdığı otomobile de sıçradı. Alevleri ilk müdahaleyi yapan çekicinin şoförü H.Ç., itfaiyeyi arayıp, yardım istedi.

Gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında tünel geçici olarak trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Çekici ve üzerindeki otomobilin tamamen yanarak, demir yığınına döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.