CHP'li İBB'nin yaptığı emek hırsızlığı!

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı avukat Aydoğan Ahıakın; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediyesi'nin emek hırsızlığı yaptığını açıkladı.

"EMEK HIRSIZLIĞI BUNA DERLER!"

Ahıakın; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "CHP'li İBB Meclis üyeleri 12 Nisan 2013'te Kurbağalıdere'nin ıslah projesine topluca red oyu vermişti! AK Parti döneminde çalışmaların yüzde 95'i bitmesine rağmen CHP'li İBB Başkanı 'Kurbağalıdere'nin ıslahını hızlı bir çalışmayla çözdük' diyor... Emek hırsızlığı buna derler!" dedi.

Aydoğan Ahıkan, söz konusu paylaşımına Kadıköy Belediyesi'nin "Nasıl başladı?/Nasıl bitti? Kurbağalıdere" paylaşımını da etiketledi.

İMAMOĞLU'NUN; "KURBAĞALIDERE'NIN ISLAHINI HIZLI BIR ÇALIŞMAYLA ÇÖZDÜK" İDDİASI YALANLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; "Kurbağalıdere'nin ıslahını hızlı bir çalışmayla çözdük. Dere canlandı. Şimdi balıklar yüzüyor, koku sorunu bitti, kirlilikten eser kalmadı" açıklamasında bulunmuş ve derenin kendi yönetimleri tarafından temizlendiğini öne sürmüştü.

Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu iddiasının gerçek olmadığı, CHP'li İBB Meclis üyelerinin 2013'te İBB tarafından hayata geçirilen Kurbağalıdere Islah Projesi'ne topluca ret oyu verdiği ortaya çıktı. Oysa, AK Parti döneminde 2012'de başlanan 67 kilometrelik ıslah çalışması seçimler öncesinde bitme aşamasına gelmişti. İmamoğlu'nun, AK Parti döneminde yüzde 95'i biten çalışmaları kendi döneminde hızlıca yaptığını iddia etmesi 'emek hırsızlığı olarak değerlendirildi.

AK Partili İBB, 12 Nisan 2013'te İSKİ'nin Kadıköy ilçesinde bulunan Kurbağalıdere Deresi Ana Koluna Ait Dere Islah Projesi'ni İBB Meclisi'ne sundu. CHP'li İBB Meclis üyeleri ıslah projesine ret oyu verdi. Kararda, "12 Nisan 2013 tarihli 5. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı. CHP Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır" denildi.

CHP'Lİ VEKİLLER EYLEM YAPTI

Ret oyu kullanan CHP'li meclis üyelerinin aksine, CHP'li vekiller deredeki kirlenmeyi ve kokuyu protesto etmişti. Kadıköy Kent Dayanışması üyeleri, Kurbağalıdere'deki kirlenmeyi protesto etmiş, o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, o dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da eyleme destek vermişti.

2018'DE YÜZDE 90'I BİTMİŞTİ

Dönemin İBB Altyapı Hizmetleri Müdürü Necmettin Acar'ın, 13 Nisan 2018'deki açıklaması da Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı.



Acar, o dönemki açıklamasında, "Islah çalışmalarımız 2010'dan itibaren başladı. Yüzde 90 mertebesine gelmiş bulunmaktayız. Koku da yüzde 90 seviyesinde bitmiş bulunmakta ve şu anda hiç koku hissedilmiyor. E-5'in güney kısmında İSKİ tarafından nisan ayı itibariyle bitirilecek bir çalışma devam etmekte. Bizim ıslah çalışmalarımız büyükşehir olarak bitmiştir" demişti.

Acar, ıslah çalışmalarının balık hayatını olumlu etkileyeceğini belirterek, "Hâlihazırda balık yaşantısı bulunuyor ve artacak. Evlendirme dairesinde şelale sistemiyle su, durağan olan batık dereye verilecek ve oksijen artırılacak. Bu sayede balık ve diğer canlıların yaşaması müsait bir hâl alacak" demişti..