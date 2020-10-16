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Son dakika haberi: Çocukları dilendirip böyle keyif yaptılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Polisi tarafından operasyonla çökertilen "Dilenci Çetesi" üyeleri, caddelerdeki trafik ışıklarına yerleştirdikleri 18 yaşından küçük çocukların 100 metre ilerisine, dilenen çocukların getirdiği paralarla alkol ve yiyecek satın alarak yer masaları kurdu. Yakalanan 12 çete üyesi o noktalarda keyif yaparak zorla dilendirdikleri çocukları izledi. O anlara ve operasyon sonrasına ait görüntülere ve fotoğraflara SABAH ulaştı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 16.10.2020 13:11 Son Güncelleme: 16.10.2020 13:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Çocukları dilendirip böyle keyif yaptılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri'nin düzenlediği "Dilenci Çetesi" operasyonunun ayrıntılarına SABAH ulaştı.

Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri, Kartal İlçesi'ndeki Çanakkale Caddesi ve Sahil Bulvarı kesişiminde dilencilik yapan 18 yaşından küçük çocukları fiziki olarak takibe aldı.

Çocukları dilendirip böyle keyif yaptılar! O anlar saniye saniye kaydedildi | Video

Sahil bölümünde; çim alanda ve kaldırımlarda 100 metrelik uzaklıklarla söz konusu çocukları takip ettikleri belirlenen 12 kişinin, çocukları zorla dilendirdikleri tespit edildi. 4'ü kadın 8'i erkek olan şüphelilerin, zorla dilendiricilik yaptırdıkları çocuklardan elde ettikleri paralarla alkol ile yiyecek aldıkları ve dilenen çocukları görecek noktalarda kurdukları yer masalarında keyif yaptıkları belirlendi.

19 ÇOCUK OPERASYONLA KURTARILMIŞTI

O anların yansıdığı görüntülere, fotoğraflara ve operasyon anlarına ilişkin özel görüntülere SABAH ulaştı. Çevreye rahatsızlık verdikleri de tespit edilen 12 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Caddelerdeki ışıklarda zorla dilendirilerek hem trafik güvenliğini hem de kendi canlarını tehlikeye düşüren ve 18 yaşından küçük olan 19 çocuk yapılan operasyonla kurtarılmış ve çocuklar muhafaza altına alınarak yurtlara teslim edilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Yaşı Küçük Çocuğu Dilendirme" suçundan yasal işlem yapıldı.

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Son dakika haberi: Çocukları dilendirip böyle keyif yaptılar! O anlar saniye saniye kaydedildi
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