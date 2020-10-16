Son dakika haberi: Çocukları dilendirip böyle keyif yaptılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

19 ÇOCUK OPERASYONLA KURTARILMIŞTI

O anların yansıdığı görüntülere, fotoğraflara ve operasyon anlarına ilişkin özel görüntülere SABAH ulaştı. Çevreye rahatsızlık verdikleri de tespit edilen 12 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Caddelerdeki ışıklarda zorla dilendirilerek hem trafik güvenliğini hem de kendi canlarını tehlikeye düşüren ve 18 yaşından küçük olan 19 çocuk yapılan operasyonla kurtarılmış ve çocuklar muhafaza altına alınarak yurtlara teslim edilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Yaşı Küçük Çocuğu Dilendirme" suçundan yasal işlem yapıldı.