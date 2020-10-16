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Haberler Yaşam Haberleri Diyanet ile 16 Ekim 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

ile 2020 , , ve il il Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Müslümanların büyük huzura eriştiği mübarek günde İslam alemi kendilerine farz kılınan ibadetlerini yerine getirmek üzere "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna tarafından yayınlanan il il namaz saatleri ile yanıt arıyor. Camiye gitmeden önce camilerde kılacakları namaz vakitlerinin arayışına sabah saatleri itibarıyla çıkılırken haberimizden yaşadığınız ile göre namaz saatlerine ulaşabilirsiniz. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile , ve başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri…

Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:59 Son Güncelleme: 16.10.2020 11:01 ABONE OL
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 16 Ekim 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri...

Binlerce vatandaş tarafından yayınlanan namaz vakitlerini camiye gitmeden önce araştırmaya başladı. İslam alemi için Cuma namazı saatleri bugün sabah saatlerinden itibaren gündemde yer alırken her hafta olduğu gibi bu mübarek günde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Peki; Bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte 2020 Diyanet ile , ve il il Cuma namazı saatleri…

16 EKİM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

Camiye gitmeden önce camilerde kılacakları namaz vakitlerinin arayışına çıkan Müslüman alemi Diyanet tarafından duyurulan namaz saatlerini merak ediyor. Bu kapsamda Bugün Cuma namazı saatleri; İstanbul'da 12.55, Ankara'da 12.39 ve İzmir'de ise 13.02'de kılınacak. İşte diğer illerin saatleri…

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 16 Ekim 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

'da namazı 12.55'de kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

'da 12.39'da kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

'de 13.02'de kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 16 Ekim 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri...

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

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Diyanet ile 16 Ekim 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
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