Diyanet ile 16 Ekim 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Binlerce vatandaş Diyanet tarafından yayınlanan namaz vakitlerini camiye gitmeden önce araştırmaya başladı. İslam alemi için Cuma namazı saatleri bugün sabah saatlerinden itibaren gündemde yer alırken her hafta olduğu gibi bu mübarek günde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Peki; Bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte 16 Ekim 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri…
Camiye gitmeden önce camilerde kılacakları namaz vakitlerinin arayışına çıkan Müslüman alemi Diyanet tarafından duyurulan namaz saatlerini merak ediyor. Bu kapsamda Bugün Cuma namazı saatleri; İstanbul'da 12.55, Ankara'da 12.39 ve İzmir'de ise 13.02'de kılınacak. İşte diğer illerin saatleri…
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ
İstanbul'da Cuma namazı 12.55'de kılınacak.
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ
Ankara'da Cuma namazı 12.39'da kılınacak.
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
İzmir'de Cuma namazı 13.02'de kılınacak.
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Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.