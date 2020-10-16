Muğla'nın ilçelerinden Fethiye'nin Faralya mahallesindeki Kabak Koyu'nda bir konaklama işletmesine ait bungalovlarda yangın çıktı.





Dünyaca ünlü Kabak koyunda yangın çıktı | Video

Yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olayda itfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangının ormanda ilerlemesi önlendi.







Yangında 3 dönüm ormanlık alan ve 15 adet bungalov kül oldu.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince araştırma ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.