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Dünyaca ünlü Kabak koyunda çıktı

Fethiye’nin Faralya mahallesinde yer alan Kabak koyunda çıkan , bir turistik konaklama alanındaki bungalovlar ile 3 dönüm ormanlık alanın kül olmasına yol açtı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:51 Son Güncelleme: 16.10.2020 10:54 ABONE OL
Dünyaca ünlü Kabak koyunda yangın çıktı

Muğla'nın ilçelerinden Fethiye'nin Faralya mahallesindeki Kabak Koyu'nda bir konaklama işletmesine ait bungalovlarda yangın çıktı.

Dünyaca ünlü Kabak koyunda yangın çıktı | Video

Yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olayda itfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangının ormanda ilerlemesi önlendi.



Yangında 3 dönüm ormanlık alan ve 15 adet bungalov kül oldu.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince araştırma ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Dünyaca ünlü Kabak koyunda yangın çıktı
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