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Geri geri giderken çocuğunu ezdi, yalan söyledi!

’nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu öldüğü ileri sürülen uyruklu 1 yaşındaki Hediye El Garip’in, babası Farhan El Garip’in (21) kullandığı minibüsün altında kalarak öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili baba gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 17:56 Son Güncelleme: 16.10.2020 18:17 ABONE OL
Geri geri giderken çocuğunu ezdi, yalan söyledi!

Jandarma ve sağlık ekiplerine ilçeye bağlı Zengen Mahallesi Helikli mevkiinde bir kazanın meydana geldiği yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yapılan kontroller sonrası 1 yaşındaki çocuğun öldüğünü tespit etti.

Baba Farhan El Garip jandarma ekiplerine, beyaz renkli bir aracın kızına çarparak olay yerinden kaçtığı yönünde bilgi verdi. Bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, yaptığı çalışmada çevrede herhangi bir kaza izine rastlamadı.

Bunun üzerine babayı tekrar sorgulayan ekipler gerçeği ortayı çıkardı. Baba Farhan El Garip, kızı Hediye'yi 3 MK 045 plakalı minibüs ile geri manevra yaparken kendisinin ezdiğini itiraf etti. Gözaltına alınan babasın jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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Geri geri giderken çocuğunu ezdi, yalan söyledi!
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