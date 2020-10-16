Gökova’da Fidan Park ziyaretçilerini bekliyor

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, doğayı, yeşili ve çevreyi korumak için yaptığı faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye'nin en özel körfezlerinden Gökova'da Fidan Park kurdu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı, Gökova Fidanlık Şefliği tarafından kurulan "Gökova Fidan Park" ile bölgedeki fidanlık sayısı 5'e yükseldi.

Doğa dostu herkesin uğrak yeri haline gelmesi beklenen fidan parkta 250 farklı türde fidan bulunuyor. 61 hektarlık alanda yıllık 5 buçuk milyon fidan üretilirken 3 bin 100 metrekarelik bir alanda da çeşit çeşit fidanlar sergileniyor.

Çocuklar için oyun alanı, yetişkinler için kafe ve restoranın bulunduğu parka yılda yerli ve yabancı toplam 15 milyon ziyaretçi alıyor. Ziyaretçiler istedikleri fidanları buradan talep edebiliyor.