Hafif ticari araç takla atıp, ters döndü: 4 yaralı

Kaza, gece yarısı Domaniç-İnegöl Karayolu üzerinde meydana geldi. İnegöl istikametine giden Eren Çetin, 43 UP 403 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan araç, takla atıp, ters döndü. Sürücü Eren Çetin ile beraberinde bulunan Burhan Çetin, Sariye Çetin ve Canan Çetin yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Son dakika haberler: Koronavirüs ölümleri hakkında DSÖ'den flaş açıklama! Remdesivir ve hidroksiklorokin... Son dakika: Başkan Erdoğan'ın yeni müjdesi ne olacak? Filyos Limanı'nda hareketlilik!