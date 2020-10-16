HAYIRLI CUMALAR: Haftanın en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli Cuma mesajları seçenekleri

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HAYIRLI CUMALAR: Haftanın en güzel, kısa, uzun, resimli mesajları ve sözleri! 2020 Resimli seçenekleri

Müslüman âlemi bir mübarek güne daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Öğle ezanının okunması ile birlikte farz olan namazı eda edilecek. Camilerin dolup, taşacağı haftanın en değerli gününün anlam ve önemi ise belirtilmeye başladı. ve sözleri bugün sosyal medyada en çok paylaşım yapılan konular arasında yerini aldı. Sevdiklerini, büyüklerini en güzel, kısa, uzun Cuma mesajları ile mutlu etmek isteyenler özel seçeneklere bu başlık altından ulaşabilecek. 2020 Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile siz de bugünün anlam ve önemini belirtebilirsiniz. Cumanız Mübarek Olsun ve Hayırlı Cumalar başlıklı en güzel Cuma mesajları için ayrıntıları inceleyiniz.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 11:04 Son Güncelleme: 16.10.2020 11:04 ABONE OL
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Cuma mesajları yayınlandı

İslam âlemi için haftanın en değerli günü olarak kabul edilen bir gününe daha ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı yaşanıyor. Bugünü en verimli şekilde geçirmek isteyenler dualar ve ibadetlerini daha da artırırken, öğle saatlerinde camiler yine dolup taşacak. ve sözleri ise bu sabah saatlerinden itibaren en çok paylaşılan konular arasında yerini aldı. Whatsap, SMS ya da sosyal medya hesabından en güzel, kısa, uzun, anlamı paylaşmak isteyenler doğru yerdeler. 2020 Resimli Cuma mesajları ve sözleri için en güzel seçeneklere aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları ve sözleri! Hayırlı Cumalar

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020

Her hafta Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajı paylaşımları da beraberinde başlıyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Cuma gününde sevdiklerini hatırlamak isteyenler dua dolu Cuma mesajı seçeneklerine sabah.com.tr'den ulaşabilecek.

Haftanın en çok paylaşılan Cuma mesajları şöyle;

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Cuma mesajları yayınlandı

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Gününüz Bin Mübarek Olsun.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Cuma mesajları yayınlandı

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Cuma mesajları yayınlandı

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Cuma mesajları yayınlandı

Ülkece yaşadığımız sıkıntılardan bizi kurtar yarabbim! Hayırlı Cumalar

İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. gününüzün güzel geçmesi dileğiyle...

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Cuma mesajları yayınlandı

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Cuma mesajları yayınlandı

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Cuma mesajları yayınlandı

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

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HAYIRLI CUMALAR: Haftanın en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli Cuma mesajları seçenekleri
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