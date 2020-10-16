Hamile kadınlar üzerinden devleti 3 milyon TL zarara uğrattılar!

Muş'ta yaşayan 39 hamile kadının da, bu şirketlerde aktif olarak çalışmamalarına rağmen yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterildiği, doğum iznine ayrılan ve canlı doğum yapan kadınların aldıkları yardımlar ve prim borçlarından dolayı kamunun yaklaşık 3 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.