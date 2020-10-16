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kadınlar üzerinden devleti 3 milyon TL zarara uğrattılar!

Devleti dolandırmak için binbir numara çeviren şebekelerden birisi daha, polisin sıkı takibi sonucu çökertildi. 'ta, kadınları doğum sonrası iş göremezlik ödeneği alabilmek için yüksek maaşla sigortalı gösterip, devleti 3 milyon TL zarara uğrattığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 23:11 Son Güncelleme: 16.10.2020 23:29 ABONE OL
Hamile kadınlar üzerinden devleti 3 milyon TL zarara uğrattılar!

kadınları yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterip doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağlayarak devleti 3 milyon TL zarara uğratan 2 paravan şirketin oyunu polis ekiplerince bozuldu. İl Emniyet Müdürlüğünce 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında 14 Ekim günü merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Hamile kadınlar üzerinden devleti 3 milyon TL zarara uğrattılar!

Antalya merkezli 2 paravan şirketin, kadınları yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak göstererek doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağladıkları tespit edildi.

Hamile kadınlar üzerinden devleti 3 milyon TL zarara uğrattılar!

'ta yaşayan 39 kadının da, bu şirketlerde aktif olarak çalışmamalarına rağmen yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterildiği, doğum iznine ayrılan ve canlı doğum yapan kadınların aldıkları yardımlar ve prim borçlarından dolayı kamunun yaklaşık 3 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Hamile kadınlar üzerinden devleti 3 milyon TL zarara uğrattılar!

Yapılan operasyonda, toplam 42 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Organizatör olarak belirlenen 5 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Hamile kadınlar üzerinden devleti 3 milyon TL zarara uğrattılar!
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