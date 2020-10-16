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'da son dakika! Esenler'de tartıştığı ortağının iş yerini bombalatan şahıs yakalandı

Sitesi'nde son dakika olayı! Alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı. İş yerinin önünde patlayan ses bombası büyük panik yaşattı. Bombayı iş yerine bırakan zanlı ise polisin nefes kesen takibi sonucu Başakşehir'de yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:47 Son Güncelleme: 16.10.2020 17:37 ABONE OL
İstanbul'da son dakika! Esenler'de tartıştığı ortağının iş yerini bombalatan şahıs yakalandı

Esenler'de yaşanan son dakika olayı büyük şaşkınlık yarattı. Alacak verecek nedeniyle tartıştığı ortağının iş yerine ses bombası yerleştirdi. Patlayan ses bombası çevrede büyük panik yarattı. Bombayı iş yerine bırakan zanlı ise polisin nefes kesen takibi sonucu Başakşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay Esenler Giyimkent sitesinde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahıs, ortağının iş yerini bombalattı. El yapımı bombayı ecza deposunun önüne bırakan zanlı, aracıyla kaçtı. Büyük bir gürültü ile patlayan bomba, çevrede büyük korku yaşattı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, bombayı bırakan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının kiralık bir araç kullandığını tespit eden polis ekipleri, GPS sistemi vasıtasıyla aracın yerini tespit etti.

Başakşehir Güvercintee'de şüpheli aracı gören polis ekipleriyle zanlı arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı | Video

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İstanbul'da son dakika! Esenler'de tartıştığı ortağının iş yerini bombalatan şahıs yakalandı
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