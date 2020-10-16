İzmir Doğal Yaşam Parkı’na üç minik üye

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki "Kartal" ve "Nazlı" isimli kaplanların 2019'da doğan "Şila" adlı ilk yavrularının ardından biri erkek, ikisi dişi olmak üzere üç yavrusu daha oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, doğduklarında ağırlıkları 1184 ile 1513 gram arasında değişen yavrular, 24 günde 3 kilograma ulaştı. Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, sağlık durumları iyi olan yavruların 6 ay boyunca anne sütü ile besleneceğini, 4'üncü aydan itibaren ek gıdaya başlayacağını belirtti.