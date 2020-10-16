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Sarıkamış karantinaya alındı

Valiliği'nin sosyal medya hesabından resmi bir açıklama yapıldı. Valilik, Sarıkamış ilçesi ’nün bugün saat: 21.00 itibarıyla karantinaya alındığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 21:43 ABONE OL
Kars Sarıkamış Çolaklı Köyü karantinaya alındı

Kars Valiliği, KOVID-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni bir karar aldıklarını kamuoyuna duyurdu. Valilik, Sarıkamış ilçesi Çolaklı Köyü'nün bugün saat: 21.00 itibarıyla karantinaya alındığını açıkladı.

KARANTİNAYA ALINDIĞI BELİRTİLDİ

Valilik, Sarıkamış ilçesi Çolaklı Köyü'nün karantinaya alındığını, giriş- çıkışların durdurulduğunu belirtti.

"KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR DURDURULDU"

Kars Valiliği'nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Çolaklı Köyü, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 21.00 itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur. Maske, mesafe, temizlik" denildi.

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Kars Sarıkamış Çolaklı Köyü karantinaya alındı
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