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Kavgayı ayıran polis 18 yaşındaki genci vurdu

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 ABONE OL
Kavgayı ayıran polis 18 yaşındaki genci vurdu
İstanbul Zeytinburnu'nda önceki gece iki aile arasında başlayan tartışma silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgayı ayırmak için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada iddiaya göre sağa sola rastgele ateş açan kişiler arasında bulunan 18 yaşındaki Aydın İzgin, polis memurlarına silah doğrultunca bir polis memuru tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan İzgin hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayda kullanılan 3 ruhsatsız silah ve 18 fişek ele geçirdi. Kavgaya karışan 6 kişi ve polis memuru gözaltına alındı. Aydın İzgin Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.
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Kavgayı ayıran polis 18 yaşındaki genci vurdu
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