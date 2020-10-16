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Kocasının telefon hattı üzerinden kullanmıştı! sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Terör örgütü üyeleriyle mücadele sürüyor. Öte yandan Adana'da, FETÖ'ye yönelik davada kocasının telefon hattı üzerinden kullanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

AA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 11:27 ABONE OL

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kocası A.Y. adına kayıtlı telefon hattına yükleyip kullandığını ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek, H.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.Y. savunmasında, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Kocasının telefon hattı üzerinden ByLock kullanmıştı! FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
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