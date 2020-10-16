Konya'da genç avukata bıçaklı saldırı

Konya'nın Akşehir ilçesindeki evinin önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklanan avukat Asilcan Tuzcu (29) ağır yaralandı.

Avukat Asilcan Tuzcu Akşehir ilçesi Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Gözünden ve boynundan yaralanan Tuzcu, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tuzcu, daha sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.





"BENİ BAYILTSINLAR, CAN ÇOK YANIYOR"

Ambulansla Konya'ya sevk edilen Tuzcu, yanında bulunan babasına, 'Baba doktora söyle beni bayıltsın. Canım çok yanıyor' dedi. Tuzcu'nun yakınları ve meslektaşları da hastaneye akın etti.

Tuzcu'nun sol gözündeki sorunu ciddi olduğu ve hemen ameliyata alınacağı belirtildi. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin plakası sökülmüş bir otomobil ile olay yerinden ayrıldığı ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.



Tolga YANIK-Muhammed Selçuk Kılıç/SABAH