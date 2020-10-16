Küçük çocuğa parkta cinsel istismar: 15 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde parkta oynayan 6 yaşındaki Ş.Ö'nün annesinin bir süre uzaklaşmasını fırsat bilen Mehmet Şirin Ş. küçük çocuğa cinsel istismarda bulundu. Ş.Ö, şüphelinin davranışlarından korkan çocuk annesinin yanına kaçtı.

ŞÜPHELİDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Küçük çocuğun durumu anlattığı annesi G.Ö, şüpheliden şikâyetçi oldu. Anne G.Ö. ifadesinde; oğlunu parka götürdüğünü, bir anlık yanından ayrıldığını, bir süre sonra oğlunun telaşla yanına geldiğini, olayları kendisine anlattığını aktardı.

DAHA ÖNCE DE CİNSEL İSTİMARDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şüpheli Mehmet Şirin Ş. ise savunmasında, mağdurun da aralarında bulunduğu çocukların yanına geldiğini, kendisi ile şakalaştıklarını ileri sürdü.

Çocukların mendil satmak istediğini, bir kız çocuğunun kendisine "Abi sen taşı öp, sonra kendi ayağını öp" demesi üzerine kız çocuğunun dediklerini yaptığını söyledi. Daha sonra çocukların yanından gittiğini cebindeki son 1 lirayı da çocuklara verdiğini belirterek sadece erkek çocuğun yüzünü ve elini öptüğünü iddia etti. Herhangi bir şey yapmadığını savunmam şüpheli suçlamaları reddetti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yapılan soruşturmada atılı suçu daha önce de işlediği tespit edilen şüpheli Mehmet Şirin Ş. hakkında 'çocuğun cinsel yönden istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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