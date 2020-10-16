Mega Sanayi Sitesi Camisi ibadete açıldı

Diyarbakır'da Mega Sanayi Sitesi Camisi Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu tarafından ibadete açıldı.



Bağlar ilçesinde yer alan Mega Sanayi Sitesi içerisinde yapılan ve 1.000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin açılışında konuşan Vali Karaloğlu, konuşmasına "Mega Sanayi Sitesinde bugün Allah'ın evi bir camiyi hep beraber açıyoruz. Her şeyden önce Rabbim camiyi yapanın, yaptıranın niyetlerini kabul etsin" diyerek başladı.

Mega Sanayi Sitesinin yeni oluşturulduğunu ve Diyarbakır'ın önemli üretim merkezlerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Karaloğlu, sitede inşaatı devam eden dükkanların bulunduğunu ancak tamamlanıp işletmeye açılan dükkanlar da şu anda 2.000 kişini üretime devam ettiğini belirtti.

İnsanların en önemli sosyal ihtiyaçlarından bir tanesinin de manevi ihtiyaçlarını giderebileceği ibadet mekanları olduğunu söyleyen Karaloğlu, "Bu mekanlar elbette ki bir ibadet mekanı, camiler… Ama bu sanayi sitesinin de bir sosyal alanı... İnsanların gelip, işin dışında buluştukları, sohbet ettikleri, tanış oldukları da bir mekan olacak." dedi. İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından edilen duanın ardından cami ibadete açıldı. 2 yılda tamamlanan ve toplamda üç kattan oluşan caminin birinci katı Kur'an Kursu ve cami müştemilatı, ikinci ve üçüncü katları ise ibadethane olarak hizmet verecek.